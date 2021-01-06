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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6-1-2021 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في قنا 27 للعظمي و 10
عصام عميرة 7:26 ص, الأربعاء, 6 يناير 21 7:26 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

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تستعرض بوابة “المال” الالكترونية جدول يوضح درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 23 للعظمي و 13 للصغري، وتبلغ في اسوان 29 للعظمي و 12 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع استمرار التحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا، بسبب تعرض جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس فى القاهرة

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، أن الطقس على القاهرة والوجه البحرى، دافئ نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل ووسط سيناء والصعيد بسبب الشبورة.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة.

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الطقس في الصعيد

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان شمال الصعيد تشهد طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 6-1-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 08.

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درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2313
الإسكندرية2212
طنطا
2212
شبين الكوم2213
دمنهور2212
بلطيم
2114
مطروح
2010
السلوم
2011
سيوة208
بورسعيد
2214
دمياط
2213
الزقازيق
2213
الإسماعيلية
2311
السويس2212
العريش2111
رفح2011
رأس سدر
2012
نخل204
نويبع2418
طابا2213
كاترين205
الطور2413
شرم الشيخ2616
الغردقة
2415
مرسي علم2415
الفيوم228
بني سويف228
المنيا238
أسيوط239
سوهاج2410
قنا2510
الأقصر
2610
أسوان2711
أبوسمبل
2611
الوادى الجديد
255
شلاتين2617
حلايب2418
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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