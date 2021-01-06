درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6-1-2021 فى مصر

تستعرض بوابة “المال” الالكترونية جدول يوضح درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 23 للعظمي و 13 للصغري، وتبلغ في اسوان 29 للعظمي و 12 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع استمرار التحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا، بسبب تعرض جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس فى القاهرة

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، أن الطقس على القاهرة والوجه البحرى، دافئ نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل ووسط سيناء والصعيد بسبب الشبورة.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان شمال الصعيد تشهد طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 6-1-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 08.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: