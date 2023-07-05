درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-7-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، لتشهد طقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تعتدل حالة الطقس ليلا علي جميع المدن، وظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة 34 العظمى و 24 الصغرى، و 6 أكتوبر 35 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و28 الصغرى ، والأقصر 42 العظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 41 العظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في اسيوط 37 العظمى و 26 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 الصغرى، ودمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 28 العظمى و 21 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 25 صغرى، وبنها 34 العظمى و23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الفيوم 36 للعظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و 26 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 34 للعظمى و 25 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 21 الصغرى، والطور 35 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بني سويف

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في بني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 38 للعظمى و 29 صغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج متر الى 1.75متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 2.5متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: