درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأربعاء على أغلب المدن، وطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت من ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد مناطق من جنوب سيناء نشاط الرياح على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 14عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتستعرض الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتصل في القاهرة 26 العظمى و15 الصغرى، والإسماعيلية 27 العظمى و 14 للصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 18 الصغرى، وحلايب 27 العظمى و 16 صغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و13 الصغرى، ودمياط 21 للعظمى و15 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و17 الصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 16 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة اليوم في الأقصر 34 العظمى و14 الصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 18 الصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و16 الصغرى، وأبو سمبل 34 للعظمى و 16 الصغرى.

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية 26 للعظمى و 15 للصغرى، والطور 28 العظمى و 16 الصغرى، وقنا 33 العظمى و15 الصغرى، ورأس غارب 28 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 26 العظمى و 15 الصغرى، وبني سويف 28 العظمى و 16 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 17 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 22 للعظمى و 14 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 27 للعظمى و 16 للصغرى، ورفح 23 العظمى و 15 الصغرى.

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 25 للعظمى و 16 الصغرى، والعريش 24 العظمى و15 الصغرى، وبني سويف 28 العظمى و 16 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في طابا 28 للعظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 17 صغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 16 للصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أسيوط 29 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 13 للصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 27 للعظمى و 16 صغرى، وسيوة 25 للعظمى و14 صغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 16 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 30 العظمى و15 الصغرى، وادي النطرون 26 العظمى و16 الصغرى، والمنصورة 26 العظمى و16 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: