درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4-10-2023 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مايقرب من 40 مدينة ومحافظة، ليحل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والقاهرة تسجل 30 للعظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن المدن تشهد طقس ليلا لطيف الحرارة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترا متقطعة وتبلغ سرعتها 13 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

كما تظهر شبورة مائة صباحا على بعض الطرق الزراعية والبسيطة والقريبة من المسطحات المائية لمؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القنة ووسط سيناء، وامطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

كما نرصد تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و23 الصغرى، والعلمين 28 العظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و22 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 25 صغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى، وطابا 30العظمى و 24 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 22 الصغرى، ووادي النطرون 31 العظمى و23 الصغرى، ونخل 28 العظمى و 20 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في سفاجا 34 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 21 الصغرى، وبور سعيد 29 العظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 30 العظمى و23 الصغرى ، وكاترين 28 العظمى و18 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و22 الصغرى.

درجة الحرارة فى شبين الكوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في أبو سمبل 38 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 23 صغرى، والفيوم 31 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سيوة 29 للعظمى و 18 صغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 22 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 23 الصغرى، والطور 32 العظمى و 25 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسيوط 32 العظمى و22 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 26 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 29 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 33 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 19 الصغرى، وقنا 38 العظمى و 25 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 26 الصغرى.

وأضافت، أن درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 31 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 19 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، واسوان 39 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنيا 32 للعظمى و22 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و 22 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 23 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تعتدل حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، فيما تعتدل أيضا حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على مختلف المدن: