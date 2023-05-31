درجات الحرارة اليوم الأربعاء 31-5 -2023 في مصر

كشفت الهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

كما تبلغ حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 8 عقدة في الاتجاه الشمالى الشرقى على القاهرة الكبرى.

وفرص أمطار خفيفة على أقصى السواحل الغربية،وتحذر الأرصاد من تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة اليوم في القاهرة 35 العظمى 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 26 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 30 العظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى و 21 للصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 24 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 21 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 36 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 35 العظمى و 24 الصغرى، وأسوان 40 للعظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 33 العظمى و 20 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 34 العظمى و14 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في أسيوط 38 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 12 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 20 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 35 للعظمى و 26 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و23 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 صغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في حلايب 31 العظمى و 28 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 22 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 21 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمنهور

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى، وراس سدر 36 للعظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 29 العظمى و 20 الصغرى، والطور 36 العظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في سيوة 39 للعظمى و 25 صغرى، والمنصورة 33 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 25 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 26 الصغرى.

وكشفت الأرصاد عن تغير حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 2 الى 2.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، وتذكر حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على مختلف المدن: