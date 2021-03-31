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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 31-3-2021 فى مصر

سقوط امطار خفيفة على القاهرة في بعض الاوقات
عصام عميرة 2:00 ص, الأربعاء, 31 مارس 21 2:00 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أجواء شتويه بامتياز علي مدن السواحل الغربية وفق درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 19 للعظمي و 11 للصغري، فيما تصل الى 18 للعظمي في الاسكندرية و 13 للصغري، مع طقس بارد ليلا على كافة الانحاء.

واضافت هيئة الارصاد الجوية انه وفق درجات الحرارة اليوم تؤثر حالة جوية مطيرة علي غرب البلاد بداية اليوم، مع حركة رياح شمالية غربية نشطة وباردة ناتجة عن امتداد منخفض جوي يبدأ بالتكون علي سطح البحر المتوسط يرافقة حوض بارد في طبقات الجو العليا يعمل علي تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي ( السلوم ومطروح وسيدي براني  وظهيرهم الصحراوي حتي سيوة).

وذكرت الارصاد الجوية،  ان حركة السحب يصاحبها سقوط الامطار، تتقدم تدريجيا مع الوقت تصل الي الاسكندرية ومناطق من شمال الدلتا، كما تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم علي المناطق السابق ذكرها  تمتد الي جميع محافظات شمال البلاد.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا في بعض الاوقات وتصل سرعتها الى 15 عقدة، متوقعة سقوط امطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد وبلطيم) على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 31-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13.

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أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 08 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12  للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة1911
الإسكندرية1813
طنطا
1911
شبين الكوم1912
دمنهور1912
بلطيم
1914
مطروح
1711
السلوم
1711
سيوة208
بورسعيد
1914
دمياط
1914
الزقازيق
1912
الإسماعيلية
2111
السويس2114
العريش2012
رفح1911
رأس سدر
2012
نخل2010
نويبع2316
طابا2114
كاترين164
الطور2114
شرم الشيخ2517
الغردقة
2414
مرسي علم2415
الفيوم2211
بني سويف2210
المنيا229
أسيوط239
سوهاج2411
قنا2412
الأقصر
2612
أسوان2713
أبوسمبل
2613
الوادى الجديد
2512
شلاتين2716
حلايب2517
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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