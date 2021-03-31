درجات الحرارة اليوم الأربعاء 31-3-2021 فى مصر

سقوط امطار خفيفة على القاهرة في بعض الاوقات

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أجواء شتويه بامتياز علي مدن السواحل الغربية وفق درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 19 للعظمي و 11 للصغري، فيما تصل الى 18 للعظمي في الاسكندرية و 13 للصغري، مع طقس بارد ليلا على كافة الانحاء.

واضافت هيئة الارصاد الجوية انه وفق درجات الحرارة اليوم تؤثر حالة جوية مطيرة علي غرب البلاد بداية اليوم، مع حركة رياح شمالية غربية نشطة وباردة ناتجة عن امتداد منخفض جوي يبدأ بالتكون علي سطح البحر المتوسط يرافقة حوض بارد في طبقات الجو العليا يعمل علي تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي ( السلوم ومطروح وسيدي براني وظهيرهم الصحراوي حتي سيوة).

وذكرت الارصاد الجوية، ان حركة السحب يصاحبها سقوط الامطار، تتقدم تدريجيا مع الوقت تصل الي الاسكندرية ومناطق من شمال الدلتا، كما تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم علي المناطق السابق ذكرها تمتد الي جميع محافظات شمال البلاد.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا في بعض الاوقات وتصل سرعتها الى 15 عقدة، متوقعة سقوط امطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد وبلطيم) على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 31-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 08 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: