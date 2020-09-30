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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020 فى مصر

طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حارعلى القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً، وفقا لهيئة الارصاد الجوية
عصام عميرة 7:30 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 7:30 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية جدول يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع انحاء البلاد، وتصل في القاهرة الى 34 درجة للعظمي و 24 للصغري، وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم ، لتكون حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحاً، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس على الصعيد

فيما تكون حالة الطقس علي شمال وجنوب الصعيد، شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا علي الشمال معتدلة في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط علي مناطق من شمال وجنوب غرب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 30-9-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

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أما الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 27 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 30 صغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 48 عظمى و 24 صغرى.

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3424
الإسكندرية3123
طنطا
3423
شبين الكوم3424
دمنهور3224
بلطيم
3324
مطروح
2921
السلوم
3024
سيوة3623
بورسعيد
3126
دمياط
3025
الزقازيق
3424
الإسماعيلية
3623
السويس3524
العريش3324
رفح3224
رأس سدر
3625
نخل3519
نويبع3628
طابا3427
كاترين3117
الطور3526
شرم الشيخ3729
الغردقة
3828
مرسي علم3728
الفيوم3624
بني سويف3625
المنيا3725
أسيوط3825
سوهاج3824
قنا3924
الأقصر
4024
أسوان4227
أبوسمبل
4226
الوادى الجديد
4126
شلاتين3927
حلايب3427
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تنبؤ جوى لمدة ثلاث أيام من الأربعاء الى الجمعة القادمة

حالة الطقس اليوم الاربعاء

طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار  على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس كما تنشط على شمال الصعيد وجنوب الصعيد غرباً تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

حالة الطقس الخميس

طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً.

والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء .

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية .

وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.يصاحبها نشاط للرياح يكون مثير للرمال والاتربة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحرى.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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