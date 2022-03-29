درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-3-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم فى المدن المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد فى فترات الليل والصباح البارك على كافة الانحاء، مع شبورة مائية نهارا.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 27 للعظمي و 13 للصغري، ووادي النطرون 25 للعظمي و 12 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 23 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 25 للعظمي و 13 للصغري، ومطروح 22 للعظمي و 10 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة فى دمنهور 24 للعظمي و 12 للصغري، وبلطيم 21 للعظمي و 10 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 21 للعظمي و 13 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 13 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 26 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 25 للعظمي و 12 للصغري، والعريش 23 للعظمي و 12 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى رفح 22 للعظمي و 11 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 5 للصغري.

وتابعت الارصاد ان درجة الحرارة فى نخل 26 للعظمي و 3 للصغري، ونويبع 28 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 26 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 31 للعظمي و 18 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى الفيوم 27 للعظمي و 12 للصغري، وبني سويف 28 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 28 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة في اسوان

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 35 للعظمي و 15 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 12 للصغري، وشلاتين 30 للعظمي و 15 للصغري، وحلايب 26 للعظمي و 18 للصغري.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها 17 عقدة، وتعتدل على باقي المناطق.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء: