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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-6-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى أسوان ٤٠ للعظمي و ٢٦ للصغري
عصام عميرة 2:29 ص, الخميس, 3 يونيو 21 2:29 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس، وتسجل تراجع ملحوظ علي المدن، وتصل فى القاهرة ٣٢ للعظمي و ١٩ للصغري، والاسكندرية ٢٦للعظمي و ١٩ للصغري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس علي القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مدن القاهرة والوجه البحرى خلال فترات متقطعة.

الطقس في السواحل

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على السواحل، وتسجل سرعتها ١٥ عقدة.

الطقس في سيناء

وتابعت أن طقس جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب غرب البلاد.

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الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

درجة الحرارة في دمنهور

و تصل درجة الحرارة علي دمنهور للعظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30 والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

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كما تسجل درجة الحرارة الأقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 23 درجة، والوادي الجديد ٣٨ للعظمي و ٢٣ للصغري.

نسبة الرطوبة

وتابعت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وتسجل نسبة الرطوبة اليوم في شمال الصعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

وأوضحت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.
ونوهت الأرصاد بأن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح 60 إلى 70 كم/س.

وتعرض بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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