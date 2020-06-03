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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-6-2020 فى مصر

تسجل القاهرة درجات حرارة تصل الى 32 درجة للعظمي و 20 للصغري
عصام عميرة 7:58 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 7:58 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

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وصف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم والتى يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتنشر بوابة “المال” الالكترونية بيان درجات الحرارة فى محافظات مصراليوم.

وتشهد القاهرة الكبري والوجة البحري طقساً معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم ودرجات الحرارة فى المدن المصرية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن حال الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

تعرف على حالة الطقس فى مدن الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة مع سقوط للأمطار الخفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى مدينة شرم الشيخ، 24 للصغرى، والعظمى 35، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 27.

وتسجل محافظة أسوان 40 درجة للعظمي و 25 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 38 درجة للعظمي و 23 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل الى 31.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3220
الاسكندرية2720
طنطا
2919
شبين الكوم3119
دمنهور2718
بلطيم
2619
مطروح
2518
السلوم
2619
سيوة3117
بورسعيد
2620
دمياط
2619
الزقازيق
3019
الإسماعيلية
3219
السويس3120
العريش2818
رفح2719
رأس سدر
3118
نخل3315
نويبع3224
طابا3021
كاترين2713
الطور3022
شرم الشيخ3524
الغردقة
3525
مرسي علم3424
الفيوم3319
بني سويف3420
المنيا3420
أسيوط3521
سوهاج3722
قنا3823
الأقصر
3924
أسوان4025
أبوسمبل
4023
الوادى الجديد
4025
شلاتين3625
حلايب3126
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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