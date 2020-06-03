درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-6-2020 فى مصر

وصف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم والتى يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتنشر بوابة “المال” الالكترونية بيان درجات الحرارة فى محافظات مصراليوم.

وتشهد القاهرة الكبري والوجة البحري طقساً معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم ودرجات الحرارة فى المدن المصرية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن حال الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

تعرف على حالة الطقس فى مدن الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة مع سقوط للأمطار الخفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى مدينة شرم الشيخ، 24 للصغرى، والعظمى 35، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 27.

وتسجل محافظة أسوان 40 درجة للعظمي و 25 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 38 درجة للعظمي و 23 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل الى 31.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: