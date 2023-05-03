درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-5-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاً.

وأضافت أن حركة الرياح تشهد نشاطا ملحوظا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة، بسرعة 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على تلك الأنحاء.

وتتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفق درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، وتصل على القاهرة 31 العظمى و18 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و18 الصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و 19 الصغرى، وأسوان 37 للعظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 18 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 17 للصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 18 للصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و 18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 29 للعظمى و 18 للصغرى، والعريش 24 العظمى و 16 للصغرى، وبورسعيد 23 العظمى و 17 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و19 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسيوط

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مدينة أسيوط 35 العظمى و 18 الصغرى، ومرسي مطروح 28 العظمى و18 الصغرى، وطابا 29 للعظمى و18 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و18 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و17 الصغرى.

وتبلغ في السويس 31 للعظمى و 18 صغرى،كاترين 25 العظمى و9 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 17 للصغرى، و نخل 28 العظمى و11 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 31 العظمى و 17 للصغرى، رفح 25 العظمى و 16 الصغرى، وبنها 31 العظمى و18 الصغرى، وسيوة 34 للعظمى و21 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة على السلوم 31 العظمى و 19 الصغرى، والأقصر 36 العظمى و 19 الصغرى، والطور 30 العظمى و20 للصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و20 صغرى، والغردقة 31 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في ، وبني سويف 34 العظمى و 17 للصغرى رأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 19 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 18 الصغرى.

وتسجل في دمنهور 31 للعظمى و 17 الصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 18 صغرى ،حلايب 28 العظمى و 20 الصغرى، ووادي النطرون 31 العظمى و17 الصغرى،وسوهاج 35 للعظمى و 18 للصغرى.

اعتدال حالة البحر المتوسط

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط اليوم بارتفاع الموج 1.5 الى 2 باتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية، مع اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: