درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في الاسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري

تتوقع هيئة الارصاد الجوية تراجع درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن المصرية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 18 للعظمي و 10 للصغري، مع تعرض البلاد لحالة ممطرة جديدة تبدأ صباح اليوم يكون أقصاها متوسط الشدة ، إذ تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الدلتا.

وأضافت هيئة الارصاد ان حركة الرياح تنشط على اغلب الانحاء وهباتها علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج ويصل ارتفاع الي 3.5 متر كما تنخفض درجات الحرارة علي مدار اليوم ويزداد الاحساس ببرودة الطقس.

الطقس في القاهرة

وتابعت ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس مائل للبرودة نهارا و شديد البرودة ليلا، فيما يسود السواحل الشمالية طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة رياح نشطة طوال اليوم وفق درجات الحرارة .

كما يسود طقس دافئ نهارا على مدن الصعيد وشديد البرودة ليلا، فيما تشهد جنوب سيناء طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

الظوهر الجوية اليوم الأربعاء

أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد والعريش) على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية والمنوفية) على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2.75 إلى 3.25 متر.

اضطراب في الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة وشمال الصعيد .

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 3-3-2021.

تعرف على درجات الحرارة اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد ان تسجل درجات الحرارة اليوم ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18 والصغرى 10 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12.

كما تبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور للعظمى 17 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 7 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 23 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

اضطراب حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية اضطراب حالة البحر المتوسط غربا وارتفاع الموج يتراوح من 2.75 إلى 3.25 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الظواهرالجوية غدا الخميس

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 18 10 الإسكندرية 17 12 طنطا

18 11 شبين الكوم 18 12 دمنهور 17 11 بلطيم

17 13 مطروح

16 12 السلوم

17 10 سيوة 19 7 بورسعيد

18 12 دمياط

17 12 الزقازيق

18 10 الإسماعيلية

18 10 السويس 19 13 العريش 19 10 رفح 18 9 رأس سدر

21 11 نخل 18 7 نويبع 23 14 طابا 20 11 كاترين 16 2 الطور 21 12 شرم الشيخ 23 14 الغردقة

24 14 مرسي علم 25 15 الفيوم 19 10 بني سويف 19 9 المنيا 20 8 أسيوط 20 9 سوهاج 21 10 قنا 23 10 الأقصر

25 10 أسوان 26 11 أبوسمبل

24 12 الوادى الجديد

24 9 شلاتين 27 15 حلايب 24 16