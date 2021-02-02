درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-2-2021 فى مصر

وتسجل في القاهرة 26 للعظمي و 12 للصغري

تتوقع هيئة الارصاد حالة جوية مطيرة تصنف علي انها متوسطة الي غزيرة الشدة تبدأمن اليوم الاربعاء حتي الجمعة يصاحبها سقوط امطار غزيرة علي مناطق واسعة تشمل مبدئيا شمال مصر باكملة ، وتصل درجات الحرارة اليوم في القاهرة الى 26 للعظمي و 12 للصغري.

وأضافت هيئة الارصاد ان تلك الحالة الممطرة سوف تصل الي بالاردن والمملكة العربية السعودية حتي العراق تختلف شدتها حسب كميات الرطوبة و الطبيعة الجغرافية وانخفاض القيم الضغطية والحمل الحراري .

ونفت هيئة الارصاد الجوية بعض الشائعات المتداولة علي انها تشبه حالة شهر مارس الماضي من حيث القوة وشدة الامطار بل انها تختلف عنها في اشياء كثيرة منها شدة تعمق عوامل الطقس وتوقيت حدوثها خلال العام والتبريد في طبقات الجو العليا.

الطقس في القاهرة

ويسود مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقس دافئ نهارا وبارد ليلا مع حركة رياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس دافئ نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح نشطة على السواحل الغربية.

واضافت هيئة الارصاد ان حالة الطقس في مدن الصعيد دافيئ نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة تنشط احيانان في بعض الاوقات، وتكون مثيرة للرمال والاتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 3-2-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تصل درجات الحرارة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12، كما تصل في طنطا الى 26 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 25 للعظمى والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 8.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: