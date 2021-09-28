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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-9-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى السويس 31 للعظمي و 20 للصغري
عصام عميرة 12:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 12:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على كافة المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد ولطيف ليلا، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد تشهد طقس حار نهارا و معتدل ليلا، فيما تعتدل حالة البحر المتوسط اليوم بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر، وتترواح حالة البحر الأحمر من معتدلة الى مضطربة.

الطقس في اسبوع

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، إعتدال في الأحوال الجوية علي كافة الأنحاء تمتد الي نهاية الأسبوع الجاري، ويسود طقس خريفي علي شمال البلاد ، إذ تنخفض درجة الحرارة بشقيها العظمي والصغري لتصبح حول المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من كل عام؛ ويزداد الشعور بالتحسن في حالة الطقس.

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كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 10 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة 31 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم الاسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 22 للصغري.

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وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم بورسعيد 30 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة في طابا 30 للعظمي و 22 للصغري، وشرم الشيخ 33 للعظمي و26 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 26 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الأربعاء في الفيوم 31 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 32 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 20 للصغري، واسيوط 33 للعظمي و 19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 34 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 36 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 24 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل في القاهرة الكبري 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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