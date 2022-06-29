درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-6-2022 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وتصل فى القاهرة 34 للعظمي.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلاً على جميع المحافظات والمدن مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتصل فى السواحل بسرعة 17 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة للعظمي والصغري على مايقرب من 38 مدينة، وتبلغ فى القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 30 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 22 للصغري، فى الاسماعيلية 36 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى السلوم 31 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 23 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 17 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 21 للصغري،

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 25 للصغري،

وتتوقع ان تصل درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 28 للصغري.

حالة البحر المتوسط اليوم

وتتوقع الأرصاد ان تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج 1.5 متر الى 2 متر، وحركة رساح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.25 متر ورياح شمالية غربية.

وذكرت الأرصاد ان نسبة الرطوبة على القاهرة تسجل 75 للعظمي و 25 للصغري، والوجه البحري 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 50 للصغري.

وتبلغ نسبة الرطوبة على جنوب سيناء 50 للعظمي و 30 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 20 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 10 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على جميع المدن والمحافظات: