درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-3-2023 في مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي جميع المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على جميع الانحاء.

كما تنشط حركة الرياح بسرعه من 15الى 22عقدة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تمتد الي جميع الانحاء بساعات متفاوتة.

وتتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشفت الأرصاد الجوية عن مؤشرات جميع درجات الحرارة اليوم الاربعاء، وتصل في القاهرة 22 العظمى و13 الصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 16 الصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 14 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 22 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 19 للعظمى و 14 الصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس غارب 24 للعظمى و 15 للصغرى ، ونخل 23 العظمى و 7 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 30 للعظمى و 19 للصغرى، ومرسى علم 29 للعظمى و 16 الصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و14 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم في دمياط

واضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في دمياط 21 للعظمى و 15 للصغرى، والفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و16 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 17 الصغرى.

كما تصل درجه الحرارة في سيوة 22 للعظمى و11 صغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى و 14 الصغرى، وأبو سمبل 32 للعظمى و 15 الصغرى، وأسيوط 27 العظمى و12 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على بني سويف 25 العظمى و 12 للصغرى، والإسماعيلية 23 العظمى و 13 للصغرى، والأقصر 33 العظمى و15 الصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 29 للعظمى و 19 صغرى، والمنيا 26 للعظمى و 11 للصغرى، ورأس سدر 25 للعظمى و 14 الصغرى، ودمنهور 21 للعظمى و 13 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم في السويس

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 22 العظمى و 14 الصغرى، ووادي النطرون 22 العظمى و14 الصغرى، والعريش 21 العظمى و13 الصغرى، وبني سويف 25 العظمى و 12 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الطور 26 العظمى و 17 الصغرى، وقنا 32 العظمى و14 الصغرى، وشبين الكوم 22 للعظمى و 14 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم على سفاجا 27 للعظمى و 16 الصغرى، ورأس حدربة 25 العظمى و 17 للصغرى، وحلايب 26 العظمى و 16 صغرى، ورفح 20 العظمى و 14 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طابا 24 للعظمى و 14 الصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و 14 للصغرى، والمنصورة 21 العظمى و14 الصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 13 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن: