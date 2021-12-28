درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-12-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على جميع المدن المصرية، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن والانحاء تصل الى حد الصقيع على وسط سيناء.

وذكرت الارصاد ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس مائل للبرودة نهارا، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتتوقع الارصاد نشاط لحكرة الرياح بشكل مثير للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة من اليوم، وتسجل سرعتها على القاهرة 10 عقدة، والسواحل الشمالية 8 عقدة، وشمال الصعيد 13 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض الارصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الانحاء، وتصل على القاهرة 18 للعظمي و 11 للصغري، ووادي النطرون 19 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 19 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 18 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى مرسي مطروح 19 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى السويس 19 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 11 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 8 للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى راس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري، ونويبع 21 للعظمي و 14 للصغري، وطابا 18 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 13 للعظمي و 2 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 22 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 19 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 19 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 5 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة على سوهاج 20 للعظمي و 6 للصغري، وقنا 21 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 20 للعظمي و 4 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتصل درجة الحرارة اليوم أسوان 20 للعظمي و 10 للصغري، والاقصر 21 للعظمي و 6 للصغري، والوادي الجديد 20 للعظمي و 3 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 16 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: