درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري وفق درجات الحرارة اليوم ، ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا، وطقس مائل للحرارة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الأرصاد الجوية شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري بسرعة 15 عقدة.

درجات الحرارة في اليوم

كما تصل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على المدن المصرية، وتصل فى القاهرة 35 للعظمى و 34 للصغرى، والعاصمة الادارية 34 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وتابعت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في السلوم 33 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمي و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للضغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى، وشلاتين 38 العظمى 28 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم كاترين 32 للعظمى و 18 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 16 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 37 للعظمى و 23 للصغرى، و والمنيا 38 للعظمى و 23 للصغرى، واسيوط 40 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 43 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 29 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 29 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر ورياح جنوبية غربية، فيما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

وعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن والمحافظات: