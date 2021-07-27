درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28-7-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة، وعلى السواحل الشمالية حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل على فترات متقطعة.

الطقس اليوم

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة، وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط لحركة الرياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها ١٦ عقدة علي القاهرة، و السواحل الشمالية ١٦ عقدة، وشمال الصعيد ١٧ عقدة، وجنوب الصعيد ١٥ عقدة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29 درجة للصغري، والسويس ٣٧ للعظمي و ٢٦ للصغري، والعريش ٣٤ للعظمي و ٢٤ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 23 درجة، ودمياط 32 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة فى اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وتصل نسبة الرطوبة اليوم في شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حاةل البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.