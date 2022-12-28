درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28-12-2022 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف الأنحاء، ليسود طقس بارد صباحا ولطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد على أغلب المدن المصرية.

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة في القاهرة

وترصد بوابة المال تفاصيل درجات الحرارة اليوم للعظمي والصغري، وتبلغ فى القاهرة 20 للعظمى و11 للصغرى، والعاصمة الإدارية 19 للعظمى و 12 للصغرى، وبنها 20 للعظمى و 12 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى الإسكندرية إلى 20 للعظمى و 11 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 12 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و 11 للصغرى، و ومرسي مطروح 19 للعظمى و 12 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تصل الحرارة على مدن القناة فى بورسعيد 19 للعظمى و 11 للصغرى، والإسماعيلية 21 للعظمى و12 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و11 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و13 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى نويبع إلى 18 للعظمى و 12 للصغرى، وحلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و12 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و10 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى و9 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى كفر الشيخ 19 للعظمى و12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و11 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و13 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و11 للصغرى، والعريش 19 للعظمى و12 للصغرى، ورأس سدر 20 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 23 للعظمى و 15 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و 14 للصغرى، و مرسى علم 23 للعظمى و 14 للصغرى، والفيوم 20 للعظمى و 11 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد ان تسجل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 23 للعظمى و 11 للصغرى، والوادي الجديد 21 للعظمى و11 للصغرى، وأبوسمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و11 للصغرى، والمنيا 20 للعظمى و 9 للصغرى.

ننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن والمحافظات: