درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-7-2022 فى مصر

تستمر الأجواء شديد الحرارة على أغلب المدن والمحافظات المصرية وفق درجات الحرارة اليوم الاربعاء، وتصل فى القاهرة 36 للعظمي وترتفع المحسوسة إلى 38 درجة مئوية، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الانحاء، مع شبورة مائية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغري على مايقرب من 38 مدينة، وتصل فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 347 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، و وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، و السلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة على وادي النطرون 36 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى مدن الصعيد على بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة على أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم شلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 33 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن تتراوح حالتي البحر الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ارتفاع الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم، وتسجل فى القاهرة 80 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 85 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الغربية 90 للعظمى و 60 للصغرى.

كما تصل الرطوبة اليوم على جنوب سيناء 55 للعظمى و 30 للصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: