درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-12-2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأجواء باردة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تشهد بعض المدن فرص تساقط أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية –البحيرة –كفر الشيخ-الدقهلية-دمياط-بورسعيد) تكون غزيرة ورعدية مساء على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ عقدتها 11 عقده في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف الأنحاء، وتصل في القاهرة 21 العظمى و16 الصغرى، و مرسى علم 27 العظمى و 17 الصغرى، وقنا 24 العظمى و 12 الصغرى، والسويس 23 العظمى و15 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 20 للعظمى و 13 الصغرى،أسيوط 22 العظمى و 10 الصغرى، والمنيا 22 العظمى و11 الصغرى، وبنها 21 العظمى و 16 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في رفح 22 العظمى و 11 الصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و 20 صغرى، وكاترين 16 العظمى و4 الصغرى، وأبو سمبل 24 درجة للعظمى و 13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 21 العظمى و15 الصغرى، وطابا 22 العظمى و 14 الصغرى، والعاصمة الإدارية 21 درجة و14 الصغرى، و6 أكتوبر 21 العظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة فى شبين الكوم

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 22 العظمى و 13 الصغرى، وشبين الكوم 22 للعظمى و 16 صغرى، والطور 23 العظمى و 14 الصغرى، والأقصر 25 العظمى و 12 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 21 العظمى و 15 الصغرى، والإسماعيلية 22 العظمى و 13 الصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 16 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة فى الوادي الجديد

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة في رأس سدر 26 للعظمى و 15 الصغرى، ونخل 20 العظمى و 6 الصغرى، وسيوة 21 للعظمى و 13 صغرى، والوادي الجديد 25 العظمي و 8 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في دمياط 21 العظمى و14 الصغرى، والعريش 22 العظمى، و 12 الصغرى، ومرسى مطروح 20 العظمى و12 الصغرى، ورأس غارب 26 العظمى و 15 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في سفاجا 27 العظمى و16 الصغرى، وأسوان 26 العظمى و 13 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 22 الصغرى، والفيوم 22 العظمى و 12 الصغرى.

وتابعت النشرة الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 27 العظمى و18 الصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و 15 الصغرى، و سوهاج 23 العظمى و11 الصغرى، وبورسعيد 22 العظمى و 15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 22 للعظمى و 14 الصغرى، وطنطا 21 العظمى و15 الصغرى، والسلوم 20 العظمي و11 الصغرى، وحلايب 25 العظمى و 21 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد، اعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1 الى 1.5متر واتجاه الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، وأضافت تغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من1.5 الى 2.5 واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء مختلف المدن: