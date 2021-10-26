درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-10-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل نهارا على كلا من مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس حار نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن كافة المدن المصرية تتعرض الى طقس لطيف فى أول الليل ومائل للبرودة فى آخر الليل، وفي الساعات المبكرة من الصباح.

وتتوقع الأرصاد، استقرار حالة البحرين الأحمر والمتوسط طوال فترات اليوم، وأقصى ارتفاع للأمواج فى البحر المتوسط 2.25 متر مع رياح اتجاه شمالية شرقية، وحركة رياح شمالية غربية للبحر الأحمر.

شبورة مائية صباحا

وذكرت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الرئيسية والزراعية فى مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري تمتد على السواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء على كافة المدن والمحافظات المصرية، تسجل فى القاهرة 28 للعظمى و 19 للصغري، ودمنهور 28 للعظمى و 20 للصغري، وبلطيم 27 للعظمى و 20 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية تبلغ 28 للعظمى و 21 للصغري، وطنطا 28 للعظمى و 19 للصغري، ومرسي مطروح 25 للعظمى و 19 للصغري، والسلوم 25 للعظمى و 14 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى بورسعيد 27 للعظمى و 23 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمى و 19 للصغري، والسويس 28 للعظمى و 20 للصغري، والإسماعيلية 28 للعظمى و 19 للصغري، ورأس سدر 27 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العريش 27 للعظمى و 19 للصغري، ورفح 26 للعظمى و 20 للصغري، ونخل 25 للعظمى و 10 للصغري، والمنصورة 28 للعظمى و 19 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وترتفع درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 29 للعظمى و 23 للصغري، وطابا 26 للعظمى و 20 للصغري، والغردقة 29 للعظمى و 20 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى ومرسى علم 28 للعظمى و 20 للصغري، والطور 26 للعظمى و 18 للصغري، والفيوم 28 للعظمى و 16 للصغري، وبني سويف 29 للعظمى و 16 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة مدن الصعيد، وتبلغ فى سوهاج 31 للعظمى و 16 للصغري، وأسيوط 29 للعظمى و 15 للصغري، والمنيا 28 للعظمى و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى أسوان إلى 33 للعظمى و 19 للصغري، وادفو 33 للعظمى و 19 للصغري، والوادي الجديد 31 للعظمى و 18 للصغري، وحلايب 29 للعظمى و 20 للصغرى.

الرطوبة اليوم

كما ترتفع نسبة الرطوبة اليوم على أغلب المدن وتصل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمى و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغرى.

الأرصاد الجوية تحصل على تجديد اعتماد المركز الإقليمى للإشعاع من سويسرا

حصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تجديد اعتماد المركز الإقليمي للإشعاع التابع للهيئة كمركز إقليمي معتمد بقارة إفريقيا من خلال المشاركة في تصنيف المعايير والمواصفات الدولية الذى يقام كل خمس سنوات في مدينة دافوس بسويسرا طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتعد معايرة الأجهزة الفنية من أهم الخطوات القياسية العلمية لكسب الثقة في النتائج المقاسة بواسطة الأجهزة العلمية والتقنية .

كما نجح جهاز قياس الإشعاع الشمسى المصري في اجتياز اختبارات القبول خلال مشاركته فى المعايرة الدولية ، وتم تجديد الاعتماد الدولى لمدة خمس سنوات أخرى قادمة ويعد هذا النجاح تأكيدا على مدى تفوق المنتج المصرى ومطابقته بكافة المعايير العالمية والدولية ومضاهاتها للمنتج الأجنبي في الكفاءة .

ويشمل المركز على أجهزة البيرانومتر والبيرهليوميتر التي تقيس المقدار الدقيق لأشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة التي تصل فعليا إلى سطح الأرض – وهو ما يعرف تقنياً بالإشعاع الشمسي.

هذا وتقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خدماتها وأنشطتها المرتبطة بقياسات الإشعاع الشمسي ومعايرات أجهزة الإشعاع الشمسى للإقليم الأفريقي والدول العربية بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة .

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على كافة المدن المصرية: