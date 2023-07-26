درجات الحرارة اليوم الأربعاء 26-7-2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وطقس ليلا مائل للحرارة رطب على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة 39 العظمى و26 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 28 الصغرى، وكاترين 37 العظمى و 19 الصغرى، والعاصمة الإدارية 39 درجة و26 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وكشفت الأرصاد، عن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 35 للعظمى 25 للصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و25 الصغري، والعريش 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في كفر الشيخ 38 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى، وطنطا 38 العظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العلمين الجديدة 33 للعظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 38 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في السلوم 35 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 39 العظمى و20 الصغرى، وسيوة 42 للعظمى و 24 صغرى، ورأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في 6 أكتوبر 39 العظمى و27 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 31 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى أبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى، ودمنهور38 للعظمى و 25 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى طابا

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 38 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 40 للعظمى و 26 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 26 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و30 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في المنيا 41 للعظمى و 25 الصغرى، والفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 25 الصغرى، و أسوان 45 العظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 41 للعظمى و 30 صغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغري، وشبين الكوم 39 للعظمى و 27 صغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى.

وتصل في الوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 26 للصغرى، ورأس سدر 39 للعظمى و 27 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى.

ونشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: