درجات الحرارة اليوم الأربعاء 26-4 -2023 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاربعاء على جميع المدن، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا.

وتوقعت الأرصاد، ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء تسجل على القاهرة 32 العظمى و18 الصغرى، وأسوان 36 للعظمى و 23 الصغرى، وطابا 29 للعظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 26 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 18 للصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 17 الصغرى، وبني سويف 33 العظمى و 17 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بنها 32 العظمى و 17 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 17 الصغرى ، والأقصر 36 العظمى و22 الصغرى.

وتتابع في العريش 28 العظمى و 17 للصغرى، طنطا 32 العظمى و 17 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 22 الصغرى.

كما تصل في رفح 27 العظمى و 17 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 16 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 31 العظمى و21 الصغرى، والزقازيق 32 العظمى و 18 الصغرى، و نخل 29 العظمي و12 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم في مرسي مطروح

وتتابع الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الإسماعيلية 33 العظمى و17 للصغرى، ومرسي مطروح 25 العظمى و16 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 16 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سفاجا 32 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 19 الصغرى ، والمنصورة 31 العظمى و17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 28 العظمى و 22 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و22 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كاترين 26 العظمى و11 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و23 صغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في الطور 31 العظمى و21 للصغرى، وادي النطرون 31 العظمى و16 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 17 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في السويس 32 للعظمى و 18 صغرى، حلايب 29 العظمى و22 للصغرى.

وتصل فى الوادي الجديد 37 للعظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و17 الصغرى، قنا 36 العظمى و 22 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في سيوة 32 للعظمى و 17 صغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 17 للصغرى.

و تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 14عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتوقع أن تتراوح حالة الملاحة البحرية للبحر الأحمر من معتدل الى مضطرب واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 2الى 2.25 متر، وحالة البحر المتوسط خفيف الى معتدل واتجاه الرياح جنوبي شرقي الى شمالي شرقي وارتفاع الموج 1.25إلى 1.75متر

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: