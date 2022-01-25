درجات الحرارة اليوم الأربعاء 26-1-2022 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد تقلبات جوية سريعة وحادة تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم علي شمال البلاد؛ مع أمطار علي معظم أنحاء شمال البلاد.

كما تتوقع أن يبدأ تتساقط الأمطار علي السلوم من الساعات الاولي ليوم الأربعاء وتتقدم تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله تكون الامطار متوسطة الي غزيرة الشدة يصاحبها تساقط لحبات البرد؛ ثم تصل الي الدلتا تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة وتمتد الي القاهرة اقل حدة؛ وفرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد قائمة تكون خفيفة الشدة .

كما تتساقط الثلوج علي مرتفعات كاترين وجبال البحر الاحمر، ويسود طقس شديد البرودة علي كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الذي يصل 45 كم /س.

كما ترتفع الأمواج علي مسطح البحر المتوسط لتصل الي 5 أمتار، فيما تسجل فى البحر الاحمر حالة اضراب وترتفع الامواج الى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وذكرت الأرصاد تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، وتصل فى القاهرة 12 للعظمي و 6 للصغري، وشبين الكوم 13 للعظمي و 7 للصغري، ودمنهور 12 للعظمي و 7 للصغري، وبلطيم 14 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 13 للعظمي و 9 للصغري، وطنطا 13 للعظمي و 7 للصغري، ومرسي مطروح 12 للعظمي و 7 للصغري، والسلوم 11 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم بورسعيد 13 للعظمي و 7 للصغري، والاسماعيلية 13 للعظمي و 7 للصغري، والسويس 13 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العريش 12 للعظمي و 7 للصغري، ورفح 11 للعظمي و 7 للصغري، وراس سدر 14 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى المنصورة 12 للعظمي و 7 للصغري، ونخل 12 للعظمي و 1 للصغري، ونويبع 17 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 18 للعظمي و 12 للصغري، والغردقة 18 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 19 للعظمي و 10 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة بني سويف 13 للعظمي و 4 للصغري، والمنيا 14 للعظمي و 3 للصغري، واسيوط 14 للعظمي و 3 للصغري.

وتبلغ فى سوهاج 15 للعظمي و 4 للصغري، وقنا 18 للعظمي و 5 للصغري، والاقصر 18 للعظمي و 6 للصغري، واسوان 18 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى السوادي الجديد 18 للعظمي و 5 للصغري، وشلاتين 21 للعظمي و 10 للصغري، وحلايب 20 للعظمي و 11 للصغري، وادفو 19 للعظمي و 7 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: