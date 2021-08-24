درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25-8-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ومعتدل على كافة الأنحاء ليلا.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الرئيسية فى القاهرة والوجه البحري، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وتتوقع الأرصاد، نشط لحركة الرياح اليوم على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية، على فترات متقطعة، وتسجل سرعة الرياح على القاهرة 16 عقدة، و السواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم تسجل فى القاهرة 35 للعظمى، و25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و26 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى، و24 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 31 للعظمى، و26 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى، و25 للصغرى، ومرسى مطروح 30 للعظمى، و21 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى، و24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة، اليوم الأربعاء، فى طابا 36 للعظمى، و25 للصغرى، وكاترين 34 للعظمى، و17 للصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى، و30 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و29 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و28 للصغرى.

درجة الحرارة فى الصعيد

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى مدن الصعيد، تسجل فى سوهاج 38 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى، و23 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى، و24 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى، و24 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و25 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى أسوان 41 للعظمى، و27 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى، و25 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و23 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى، و27 للصغرى.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد ان تسجل نسبة الرطوبة اليوم، فى القاهرة الكبري 86 لللعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ارتفاع درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجة الحرارة تدريجيا من يوم الجمعة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (٣:٢)درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ومن (٥:٣)درجة مئوية على جنوب الصعيد .

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: