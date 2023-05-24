درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24-5 -2023 في مصر

توقعت الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما ذكرت الأرصاد، أن طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 33 العظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 36 للعظمى و 22 الصغرى، و سوهاج 38 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 26 للعظمى و 18 للصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 23 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى.

وتابعت إن درجة الحرارة في العريش 29 العظمى و 19 للصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 18 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 20 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في مرسى علم 36 للعظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 17 الصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى طنطا 32 العظمى و 20 الصغرى،وسيوة 30 للعظمى و 18 صغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في السلوم 25 العظمى و 16 الصغرى، والطور 34 العظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 21 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 23 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 22 للصغرى.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة اليوم في دمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 12 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 22 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 40 للعظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 34 للعظمى و 23 صغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 33 العظمى و21 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 20 الصغرى، ونخل 34 العظمى و15 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 19 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شرقية الى جنوبية غربية.

وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: