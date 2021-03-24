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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في الاسكندرية 20 للعظمي و 13 للصغري
عصام عميرة 2:15 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 2:15 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

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قالت هيئة الارصاد ان الاحوال الجوية تتبدل  تماما اليوم وتتوالي درجات الحرارة انخفاضا علي كافة الانحاء ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية من (السلوم حتي الإسكندرية ) والبحيرة وكفر الشيخ والسواحل الشرقية.

الطقس في القاهرة

وتعرض بوابة “المال” درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 22 للعظمي و 13 للصغري، كما تتجدد كميات من الرمال المثارة علي معظم أنحاء البلاد نتيجة نشاط رياح شمالية غربية باردة ونشطة  مصاحبة للجبهة الباردة.

رياح مثيرة للرمال

وتكون الرياح باردة ونشطة علي كافة الانحاء  يصاحبها اثارة للرمال غرب البلاد تمتد الي القاهرة والوجة البحري ثم شرقا الي سيناء ثم  تنخفض الرؤية الأفقية علي شمال وجنوب الصعيد بشكل كبير بسبب الرمال والاتربة هناك ، تصل الي حد العاصفة علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 24-3-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع الارصاد الجوية  درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

كما درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 9 درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 19 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 17 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 16  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي 32 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، 50 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن تصل حالة البحر المتوسط لمضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 4 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2213
الإسكندرية2013
طنطا
2113
شبين الكوم2213
دمنهور2113
بلطيم
2114
مطروح
1913
السلوم
1812
سيوة209
بورسعيد
2113
دمياط
2014
الزقازيق
2212
الإسماعيلية
2311
السويس2314
العريش2412
رفح2311
رأس سدر
2412
نخل2210
نويبع2416
طابا2213
كاترين197
الطور2614
شرم الشيخ2817
الغردقة
2716
مرسي علم2617
الفيوم2312
بني سويف2312
المنيا2313
أسيوط2413
سوهاج2514
قنا2717
الأقصر
2916
أسوان3219
أبوسمبل
2919
الوادى الجديد
2814
شلاتين3121
حلايب2923
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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