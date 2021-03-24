درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في الاسكندرية 20 للعظمي و 13 للصغري

قالت هيئة الارصاد ان الاحوال الجوية تتبدل تماما اليوم وتتوالي درجات الحرارة انخفاضا علي كافة الانحاء ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية من (السلوم حتي الإسكندرية ) والبحيرة وكفر الشيخ والسواحل الشرقية.

الطقس في القاهرة

وتعرض بوابة “المال” درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 22 للعظمي و 13 للصغري، كما تتجدد كميات من الرمال المثارة علي معظم أنحاء البلاد نتيجة نشاط رياح شمالية غربية باردة ونشطة مصاحبة للجبهة الباردة.

رياح مثيرة للرمال

وتكون الرياح باردة ونشطة علي كافة الانحاء يصاحبها اثارة للرمال غرب البلاد تمتد الي القاهرة والوجة البحري ثم شرقا الي سيناء ثم تنخفض الرؤية الأفقية علي شمال وجنوب الصعيد بشكل كبير بسبب الرمال والاتربة هناك ، تصل الي حد العاصفة علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 24-3-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع الارصاد الجوية درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

كما درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 9 درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 19 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 17 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 16 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي 32 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، 50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن تصل حالة البحر المتوسط لمضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 4 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: