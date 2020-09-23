درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر

توقعت هيئة الارصاد الجوية ان تشهد القاهرة ومدن الوجه البحري طقسا مائلا للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض المناطق وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم..

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، بحسب درجات الحرارة اليوم.

فيما يكون طقس جنوب سيناء، حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 23-9-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23، والمحسوسة 34 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 24، والمحسوسة 33 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 20، والمحسوسة 36 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغرى.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمى و 28 صغرى.

مستوي الرطوبة اليوم فى القاهرة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغرى.

وتكثر الرطوبة فالمدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف.ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعرك بارتفاع درجة الحرارة اعلى مما هى عليه.ويصاب الانسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الانسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة مما يجعل الانسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: