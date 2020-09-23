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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23
عصام عميرة 7:55 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 7:55 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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توقعت هيئة الارصاد الجوية ان تشهد القاهرة ومدن الوجه البحري طقسا مائلا للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض المناطق وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم..

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، بحسب درجات الحرارة اليوم.

فيما يكون طقس جنوب سيناء، حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 23-9-2020.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23، والمحسوسة 34 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 24، والمحسوسة 33 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 20، والمحسوسة 36 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغرى.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمى و 28 صغرى.

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مستوي الرطوبة اليوم فى القاهرة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغرى.

وتكثر الرطوبة فالمدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف.ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعرك بارتفاع درجة الحرارة اعلى مما هى عليه.ويصاب الانسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الانسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة مما يجعل الانسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3323
الإسكندرية3024
طنطا
3223
شبين الكوم3223
دمنهور3124
بلطيم
3024
مطروح
2921
السلوم
2822
سيوة3223
بورسعيد
3025
دمياط
3025
الزقازيق
3324
الإسماعيلية
3422
السويس3423
العريش3124
رفح3124
رأس سدر
3426
نخل3320
نويبع3627
طابا3326
كاترين3021
الطور3427
شرم الشيخ3630
الغردقة
3728
مرسي علم3728
الفيوم3524
بني سويف3524
المنيا3524
أسيوط3624
سوهاج3725
قنا4126
الأقصر
4227
أسوان4328
أبوسمبل
4228
الوادى الجديد
4027
شلاتين3927
حلايب3427
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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