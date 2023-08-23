درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-8-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتعرض الطرق الرئيسية إلى شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، و فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 28 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 صغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و25 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 31 صغرى.

درجة الحرارة فى طابا

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 27 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 24 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و23 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في نخل إلى 35 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، وراس غارب 38 العظمى 28 الصغرى، و الطور 34 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في كاترين 35 العظمى و 18 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و30 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل في السلوم 33 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 24 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة،وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: