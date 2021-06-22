درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-6-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف ليلا، مع حركة رياح نشطة تصل سرعتها إلى 15 عقدة، إذ تسجل درجات الحرارة فى القاهرة 36 للعظمى و 22 للصغرى، والإسكندرية 30 للعظمى و 20 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان مدن السواحل الشمالية يسودها طقس مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على السواحل، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال الصعيد تشهد طقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، وطنطا 34 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 21 درجة.

درجة الحرارة فى طابا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طابا 33 للعظمي و20 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و17 للصغري، والطور 34 للعظمي و24 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و27 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل سرعة الرياح غدا الأربعاء 15 عقدة على القاهرة، والسواحل الشمالية تبلغ 14 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.