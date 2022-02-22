درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-2-2022 فى مصر

تنشر المال فى التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الغربية.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن، مع نشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد امطار متوسطة قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة، وامطار خفيفة الى متوسطة مساءا على جنوب الوجة البحري قد تمتد الى خفيفة على القاهرة.

سرعة الرياح

كما تسجل سرعة الرياح اليوم على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري 16 عقدة، فيما تصل الى 18 عقدة على السواحل الشمالية، وتعتدل على مدن الصعيد بسرعة 12 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونرصد كافة درجات الحرارة اليوم على 38 مدينة، وتصل على القاهرة 23 للعظمى، و10 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى، و11 للصغرى، والمنصورة 22 للعظمى، و10 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

كما تصل ررجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 22 للعظمى، و11 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى، و12 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى، و11 للصغرى، ودمنهور 22 للعظمى، و12 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى مرسى مطروح 22 للعظمى، و11 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى، و10 للصغرى، وسيوة 24 للعظمى، و8 للصغرى،

وذكرت أن درجة الحرارة فى بورسعيد 24 للعظمى، و12 للصغرى، والإسماعيلية 24 للعظمى، و10 للصغرى، والسويس 24 للعظمى، و11 للصغرى، والعريش 23 للعظمى، و10 للصغرى، ورفح 22 للعظمى، و9 للصغرى، ورأس سدر 23 للعظمى، و12 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى طابا إلى 22 للعظمى، و13 للصغرى، والطور 24 للعظمى، و11 للصغرى، وشرم الشيخ 25 للعظمى، و15 للصغرى، والغردقة 25 للعظمى، و14 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 24 للعظمى، و9 للصغرى، وبني سويف 25 للعظمى، و8 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى، و7 للصغرى، وأسيوط 25 للعظمى، و7 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى، و8 للصغرى.

وتصل الحرارة على أسوان إلى 28 للعظمى، و10 للصغرى، والوادي الجديد 28 للعظمى، و6 للصغرى، وحلايب 24 للعظمى، و13 للصغرى، والأقصر 27 للعظمى، و9 للصغرى.

كما تصل حالة البحر المتوسط الى معتدلة على مدار اليوم بارتفاع امواج يتجاوز 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج لـ1.5 متر واتجاة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء: