درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-9-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ومعتدل ليلا، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا.

وذكرت الأرصاد الجوية ان مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

كما تتعرض الطرق الرئيسية الى شبورة مائية كثيفة تمتمد الى الطرق الزراعية والسريعة ومنها القريبة من المسطحات المائية بمجن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

الطقس اليوم

وذكرت الارصاد الجوية أن مدن السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تشهد حركة رياح نشطةعلى فترات متقطعة، وترتفع سرعتها في القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 19 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم عل كافة الأنحاء، وتبلغ في القاهرة 35 للعظمي و 23 للصغري، وتسجل في مرسي مطروح 31 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 31 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في السويس 36 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 35 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 17 للصغري، والطور 35 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وقالت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم فى مدن الصعيد تصل فى بني سويف 36 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في اسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 22 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، مستوي الرطوبة اليوم، وتسجل فى القاهرة تسجل 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 35 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: