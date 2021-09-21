لايف

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-9-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 31 للعظمي
عصام عميرة 12:06 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 12:06 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ومعتدل ليلا، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا.

وذكرت الأرصاد الجوية ان مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

كما تتعرض الطرق الرئيسية الى شبورة مائية كثيفة تمتمد الى الطرق الزراعية والسريعة ومنها القريبة من المسطحات المائية بمجن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

الطقس اليوم

وذكرت الارصاد الجوية أن مدن السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تشهد حركة رياح نشطةعلى فترات متقطعة، وترتفع سرعتها في القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 19 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الإثنين 20-9-2021 في مصر.. شبورة كثيفة والقاهرة تسجل 36 درجة

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم عل كافة الأنحاء، وتبلغ في القاهرة 35 للعظمي و 23 للصغري، وتسجل في مرسي مطروح 31 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 31 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في السويس 36 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 23 للصغري.

اقرأ أيضا  مع انتشار متحور دلتا.. أوروبا تدرس تطعيم الأطفال عمر ست سنوات في نوفمبر

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 35 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 17 للصغري، والطور 35 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وقالت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم فى مدن الصعيد تصل فى بني سويف 36 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في اسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 22 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-9-2021 فى مصر

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، مستوي الرطوبة اليوم، وتسجل فى القاهرة تسجل 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 35 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-9-2021 في مصر.. شبورة كثيفة صباحا

دعاء محمود 12:07 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

بايدن يتعهد بتقديم 10 مليارات دولار للقضاء على الجوع في العالم

أيمن عزام 8:51 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

السودان : قرار مجلس الأمن جاء متقاربا مع موقفنا في قضية سد النهضة

أحمد إسماعيل 8:31 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

السيسي : المشير طنطاوي كان سببا حقيقيا في حماية مصر من السقوط

أحمد إسماعيل 6:04 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنعى المشير طنطاوي

محمود محسن 5:36 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

إخماد حريق بشقة سكنية في التجمع الأول دون إصابات

أماني عوض 5:33 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21