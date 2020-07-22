درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-7-2020 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مدن القاهرة الكبري والوجه البحري،اليوم، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع شبورة مائية صباحا على بعض المناطق، بحسب درجات الحرارة اليوم .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع حركة رياح نشطة تؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية غرباً، وفقا لدرجات الحرارة اليوم .

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-7-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تسجل الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

أما شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و31 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و65 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 34 24 الاسكندرية 30 24 طنطا

34 23 شبين الكوم 34 23 دمنهور 33 23 بلطيم

30 24 مطروح

30 21 السلوم

30 20 سيوة 36 22 بورسعيد

31 25 دمياط

31 24 الزقازيق

34 24 الإسماعيلية

36 21 السويس 35 22 العريش 32 23 رفح 31 22 رأس سدر

36 25 نخل 36 22 نويبع 40 28 طابا 37 28 كاترين 36 22 الطور 34 25 شرم الشيخ 41 30 الغردقة

39 30 مرسي علم 39 30 الفيوم 36 24 بني سويف 36 24 المنيا 37 24 أسيوط 38 24 سوهاج 39 25 قنا 41 28 الأقصر

42 28 أسوان 43 31 أبوسمبل

40 29 الوادى الجديد

40 29 شلاتين 39 28 حلايب 36 30

تعريف الطقس:

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض. وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

ويعد المناخ في مصر صحراوي(مداري جاف)، وهو مناخ حارّ في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، مع حركة رياح سائدة قادمة من جهة البحر الأبيض المتوسط تهب باستمرار فوق الساحل الشمالي دون أي إعاقة من سلسلة جبال، الامر الذي يجعل من درجات الحرارة معتدلة على مدار السنة. صورة توضح مستوي درجات الحرارة على محافظات مصر

رصد لـ درجات الحرارة من يناير إلي يونيو الماضي

بعد مرور 6 أشهر من عام 2020 تأثرت الأرض بدرجات حرارة فوق المتوسط في كل مكان تقريبًا ، مع ظروف قاسية بشكل خاص في جميع أنحاء آسيا، وبتقدير متوسط درجات الحرارة من يناير إلى يونيو في عام 2020 كان دافئًا بشكل ملحوظ وقياسي بنسبة 8.6 ٪ فوق متوسط من 1951 إلى 1980 ويمثل 85 ٪ من درجة حرارة الأرض.

وفقط 1.4 ٪ من سطح الأرض كان أكثر برودة بكثير من متوسط 1951 إلى 1980 خلال الفترة من يناير إلى يونيو الحالية ، ولم تكن هناك مواقع باردة قياسية.

بالإضافة إلى ذلك ، سجلت متوسطات يناير إلى يونيو في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ارتفاعات قياسية.

بالنظر إلى المناطق التي كان فيها متوسط درجات الحرارة من يناير إلى يونيو إما أعلى ب 5 درجات حرارة ملحوظة ، ونلاحظ مناطق واسعة ذات دفء قياسي أو شبه قياسي خلال النصف الأول من العام ولا توجد مناطق اقل من المتوسط علي الاطلاق.

ولكن كيف سينتهي العام بمتوسط أعلي أو أقل وهل حالة الانينا الموجودة في المحيط الهادئ تأثير علي درجة حرارة نهاية العام.