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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-7-2020 فى مصر

القاهرة تسجل الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .
عصام عميرة 7:00 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20 7:00 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مدن القاهرة الكبري والوجه البحري،اليوم، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع شبورة مائية صباحا على بعض المناطق، بحسب درجات الحرارة اليوم .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع حركة رياح نشطة تؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية غرباً، وفقا لدرجات الحرارة اليوم .

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-7-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تسجل الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

أما شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و31 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75  للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و65 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3424
الاسكندرية3024
طنطا
3423
شبين الكوم3423
دمنهور3323
بلطيم
3024
مطروح
3021
السلوم
3020
سيوة3622
بورسعيد
3125
دمياط
3124
الزقازيق
3424
الإسماعيلية
3621
السويس3522
العريش3223
رفح3122
رأس سدر
3625
نخل3622
نويبع4028
طابا3728
كاترين3622
الطور3425
شرم الشيخ4130
الغردقة
3930
مرسي علم3930
الفيوم3624
بني سويف3624
المنيا3724
أسيوط3824
سوهاج3925
قنا4128
الأقصر
4228
أسوان4331
أبوسمبل
4029
الوادى الجديد
4029
شلاتين3928
حلايب3630

تعريف الطقس:

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض. وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

ويعد المناخ في مصر صحراوي(مداري جاف)، وهو مناخ حارّ في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، مع حركة رياح سائدة قادمة من جهة البحر الأبيض المتوسط تهب باستمرار فوق الساحل الشمالي دون أي إعاقة من سلسلة جبال، الامر الذي يجعل من درجات الحرارة معتدلة على مدار السنة.

صورة توضح مستوي درجات الحرارة على محافظات مصر

رصد لـ درجات الحرارة من يناير إلي يونيو الماضي

بعد مرور 6 أشهر من عام 2020 تأثرت الأرض بدرجات حرارة فوق المتوسط في كل مكان تقريبًا ، مع ظروف قاسية بشكل خاص في جميع أنحاء آسيا، وبتقدير متوسط درجات الحرارة من يناير إلى يونيو في عام 2020 كان دافئًا بشكل ملحوظ وقياسي بنسبة 8.6 ٪ فوق متوسط من 1951 إلى 1980 ويمثل 85 ٪ من درجة حرارة الأرض.

وفقط 1.4 ٪ من سطح الأرض كان أكثر برودة بكثير من متوسط 1951 إلى 1980 خلال الفترة من يناير إلى يونيو الحالية ، ولم تكن هناك مواقع باردة قياسية.

بالإضافة إلى ذلك ، سجلت متوسطات يناير إلى يونيو في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ارتفاعات قياسية.

بالنظر إلى المناطق التي كان فيها متوسط درجات الحرارة من يناير إلى يونيو إما أعلى ب 5 درجات حرارة ملحوظة ، ونلاحظ مناطق واسعة ذات دفء قياسي أو شبه قياسي خلال النصف الأول من العام ولا توجد مناطق اقل من المتوسط علي الاطلاق.

ولكن كيف سينتهي العام بمتوسط أعلي أو أقل وهل حالة الانينا الموجودة في المحيط الهادئ تأثير علي درجة حرارة نهاية العام.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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