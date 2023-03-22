درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-3-2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس بارد ليلا على جميع المدن، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

كما حذرت من شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على شمال الوجه البحرى ومدن القناة، مع وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتوضح الأرصاد الجوية في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل في القاهرة 26 العظمى و16 الصغرى، و العلمين الجديدة 22 للعظمى و 14 للصغرى، والمنصورة 26 العظمى و16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 15 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتسجل الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 15 الصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 16 للصغرى، أبو رماد 26 العظمى و17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنيا 28 للعظمى و 11 للصغرى، وأسوان 29 للعظمى و 16 الصغرى، وقنا 28 العظمى و14 الصغرى، ومحافظة السويس 25 العظمى و 14 الصغرى، و 6أكتوبر 26 للعظمى و 16 للصغرى.

وتسجل في شبين الكوم 27 للعظمى و 15 صغرى، وأبو سمبل 27 للعظمى و 14 الصغرى، و مرسى علم 27 للعظمى و 16 الصغرى، والعريش 23 العظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في محافظة الإسماعيلية 26 العظمى و 15 للصغرى، ورأس غارب 26 للعظمى و 16 للصغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 16 الصغرى، والطور 24 العظمى و 15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسيوط 27 العظمى و11 الصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 15 الصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و15 الصغرى، ورأس سدر 25 للعظمى و 14 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 25 العظمى و 18 للصغرى، والوادي الجديد 27 للعظمى و 15 الصغرى، ودمياط 22 للعظمى و 15 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في مدينة الأقصر 28 العظمى و 15 الصغرى، والسلوم 22 للعظمى و 13 للصغرى، ودمنهور 25 للعظمى و 15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في وادي النطرون 26 العظمى و16 الصغرى، وسيوة 23 للعظمى و 13 صغرى، ونخل 24 العظمى و10 للصغرى، ورفح 22 العظمى و 15 الصغرى.

وتتابع أن درجة الحرارة اليوم في حلايب 25 العظمى و 18 صغرى، ومحافظة الفيوم 27 للعظمى و 12 للصغرى، وبني سويف 27 العظمى و 12 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في شلاتين 28 للعظمى و17 صغرى، وسوهاج 27 للعظمى و 14 للصغرى، وطابا 23 للعظمى و 14 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء في المحافظات والمدن: