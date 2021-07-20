درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على المدن المصرية، ليسود أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري، وتسجل درجة الحرارة فى القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة بسرعة 16 عقدة.

الطقس في السواحل

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن يسود طقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مما يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا، بينما طقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

الطقس في الصعيد

وتتوقع أن يسود طقس على شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد وتضم حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30 درجة للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى المنصورة

وتابعت الأرصاد ، أن درجات الحرارة اليوم فى السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 26 للصغري، والزقازيق 37 للعظمي و 26 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

و تسجل الأقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 42 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر الأحمر

وأضافت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس من الثلاثاء ٢٠ يوليو إلي الأحد القادم

تتوقع هيئة الارصاد الجوية إنخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليسود طقس حار رطب علي شمال البلاد ومزيد من الانخفاض بداية من ثالث أيام العيد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة ويبقي الاحساس بالحرارة أعلي من الدرجات الواقعية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وان ظل جنوب البلاد شديد الحرارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتابعت الارصاد ان هناك فرص لسقوط أمطار علي اقصي جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين وابو سمبل بسبب ارتفاع الحاجز المداري وهي حالة جوية موسمية عادة ما تتكر كل عام في نفس هذا الوقت.