درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20-7-2022 فى مصر

تعرض بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء، وتصل الحرارة فى القاهرة 38 درجة للمحسوسة.

وتتوقع هيئة الأرصاد شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، و نشاط لحركة الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتصل سرعته الى 16 عقدة في بعض الأوقات.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، و 38 درجة مئوية وقت الظهيرة، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، و ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 41 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة على مدن الصعيد فى سوهاج 40 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 27 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 27 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 30 للعظمى و ورأس حدربة 34 للعظمى و 31 للصغرى.

حالة البحر الاحمر

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من متوسط ومضطرب بارتفاع أمواج يصل الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع امواج 2 متر، ورياح اتجاه شمالية غربية.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم الأربعاء على المدن وتسجل فى القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للعظمى ، وجنوب سيناء 55 للعظمى و 30 للصغرى، وشمال الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: