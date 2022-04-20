تتوقع الأرصاد الجوية نشاط للرياح الشمالية علي شمال وجنوب الصعيد تعمل علي انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتسجل في القاهرة 25 للعظمي و أسوان 34 للعظمي.

كما تستمر الأجواء معتدلة علي شمال البلاد والقاهرة الكبري نهارا، وطقس بارد ليلا علي تلك الانحاء، ولا يوجد اي تغيير جوهري في حالة الطقس.

وتابعت الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح علي القاهرة والوجه البحري بسرعة 16 عقدة، و18 علي جنوب سيناء، وتصل علي مدن الصعيد 17 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء علي مايقرب من 38 مدينة ومحافظة، وتصل فى القاهرة 25 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 24 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 24 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 14 للصغري، والسلوم 21 للعظمي و 14 للصغري، ورأس سدر 25 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم على الإسكندرية إلى 23 للعظمي و 13 للصغرى، وطنطا 24 للعظمى و15 للصغرى، ومطروح 20 للعظمى و 13 للصغري، ودمياط 22 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في الزقازيق 26 للعظمي و 15 للصغري، و الإسماعيلية 26 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في العريش 22 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 21 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 23 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 32 للعظمى و 24 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتصل في الطور 29 للعظمي و 21 للصغري، و بني سويف 26 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 26 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في اسيوط 27 للعظمي و 15 للصغري، وسوهاج 28 للعظمي و 16 للصغري، وقنا 31 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة في اسوان

وتسجل درجة الحرارة فى اسوان 34 للعظمي و 20 للصغري، وادفو 33 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 17 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 17 للصغري، وحلايب 28 للعظمي و 17 للصغري.

وتتوقع أن تصل حالة البحر الاحمر من معتدل الي مضطرب، بارتفاع أمواج يصل الي 3 أمتار، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الي معتدل بارتفاع أمواج لايتجاوز 2 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء علي كافة المدن والمحافظات: