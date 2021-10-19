درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20-10-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على شمال الصعيد تكون مائلة للحرارة نهارا ولطيفة ليلا، واجواء حارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف ليلا على تلك المدن.

وتتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل أعلى سرعة في القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة.

وتابعت الأرصاد ان هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية تمتد الى مدن القناة، مع امطار خفيفة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، وتصل في القاهرة 28 للعظمى، و18 للصغري، ووادي النطرون 27 للعظمى، و20 للصغرى، ودمنهور 28 للعظمى، و20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة، في الإسكندرية 27 للعظمى، و20 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى، و19 للصغرى، ومرسى مطروح 26 للعظمى، و19 للصغرى، والسلوم 26 للعظمى، و20 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة، في السويس 28 للعظمى، و20 للصغرى، والعريش 26 للعظمى، و21 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى، و20 للصغرى، ونويبع 29 للعظمى، و22 للصغرى، والسلوم 26 للعظمى، و20 للصغرى.

درجة الحرارة

وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة، في بورسعيد 27 للعظمى، و20 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى، و19 للصغرى، ونخل 26 للعظمى، و16 للصغرى، ونويبع 29 للعظمى، و22 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة، في شرم الشيخ إلى 31 للعظمى، و24 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى، و24 للصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى، و22 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 29 للعظمى، و17 للصغرى، وطابا 26 للعظمى، و21 للصغرى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتصل درجة الحرارة اليوم، في سوهاج 30 للعظمى، و19 للصغرى، وأسيوط 29 للعظمى، و18 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى، و19 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في محافظة قنا 31 للعظمى، و19 للصغرى، وبني سويف 29 للعظمى، و19 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة، في محافظة أسوان إلى 35 للعظمى، و22 للصغرى، وإدفو 35 للعظمى، و22 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى، و20 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى، و22 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وقالت الارصاد إن نسبة الرطوبة تصل اليوم في القاهرة إلى 75 للعظمى، و25 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

تعريف الطقس

عرفت هيئة الأرصاد مصطلح الطقس انه عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض، وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: