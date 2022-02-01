درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-2-2022 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس معتدل نهارا على مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد وجنوب الصعيد ومائل للدفء على شمال الصعيد، وفق درجات الحرارة اليوم.

كما تنشط حركة الرياح فى بعض الاوقات على القاهرة 15 عقدة، وترتفع إلى 18 عقدة على السواحل الشمالية، فيما تمتد تلك الحالة النشطة على الوجة البحري.

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض محطات الهيئة، كافة درجات الحرارة اليوم على 38 مدينة، وتصل فى القاهرة 20 للعظمى و 10 للصغرى، وشبين الكوم 19 للعظمى و 10 للصغري، ودمنهور 19 للعظمي و10 للصغري، وبلطيم 20 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 19 للعظمي و 8 للصغري، وطنطا 19 للعظمي و 9 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 19 للعظمي و 8 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة على بورسعيد 20 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 20 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 9 للصغريز

وتصل درجة الحرارة فى العريش 20 للعظمي و 8 للصغري، ورفح 19 للظمي و 8 للصغري، وشرم الشيخ 23 للعظمي و 13 للصغري.

و نويبع 21 للعظمي و 12 للصغري، وطابا 19 للعظمي و 10 للصغري، والطور 21 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 20 للعظمي و 6 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الغردقة 22 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 22 للعظمي و 11 للصغري، والفيوم 20 للعظمي و 7 للصغري،

وتبلع درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 20 للعظمي و 7 للصغري، وقنا 20 للعظمي و7 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 7 للصغري، وادفو 23 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

درجة الحرارة فى اسوان 23 للعظمي و 7 للصغري، والوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 13 للصغري، وابوسمبل 22 للعظمي و 7 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.5 متر وحركة رياح جنوبية غربية.

فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من خفيفة الى معتدلة بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: