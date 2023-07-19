درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-7 -2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء، وتنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تعتدل علي باقي المدن.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشفت الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 38 العظمى و 26 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 35 العظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، ان درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 36 العظمى و 25 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 29 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 38 العظمى و 26 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 30 الصغرى، وكاترين 37 العظمى و 18 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و30 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بنها 38 العظمى و 26 الصغرى، والسلوم 36 العظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و 26 صغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 38 للعظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 26 للصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 39 درجة و26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم الفيوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، و شرم الشيخ 42 للعظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 26 الصغرى، ونخل 41 العظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى وادي النطرون 39 العظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 41 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 28 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 23 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، و بني سويف 40 العظمى و 27 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و28 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 25 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و26 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 39 العظمى و 25 الصغرى، والطور 38 العظمى و 26 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 27 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل في 6 أكتوبر إلى 38 للعظمى و 26 للصغرى، ورأس سدر 41 للعظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 25 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: