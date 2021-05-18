درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-5-2021 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية جدول يوضح درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية، إذ تسجل على القاهرة 35 للعظمي و 20 للصغري، و الاسكندرية 29 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، فيما تبلغ فى اسوان 40 للعظمي و 24 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد يسودها طقس حار نهارا و لطيف ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومعتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على اغلب المدن بسرعة تصل الى 16 عقدة.

وذكرت الأرصاد، ان نسبة الرطوبة تصل في القاهرة الي 70% للعظمي و 35 للصغري، فيما تبلغ على السواحل الشمالية 85 % للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للصغري، و 15 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 19-5-2021.

درجة الحرارة اليوم

وقالت هيئة الارصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، وتبلغ القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 18 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة على شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 18 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة على مدن القناة تبلغ فى السويس 35 للعظمى و 19 للصغري، وبورسعيد 26 للعظمى و 21 للصغري، الاسماعيلية 35 للعظمى و 18 للصغري، فيما تسجل على المنصورة 33 للعظمى و 19 للصغري.

الطقس في أسوان

كما تصل درجات الحرارة في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 21 درجة.

تعرف على طقس الخميس

وتتوقع هيئة الارصاد ان تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة 36 للعظمي فيمال تسجل على السواحل الشمالية 28 للعظمي وتصل في جنوب سيناء 38 للعظمي و شمال الصعيد تسجل 37 للعظمي ، فيما تبلغ درجات الحرارة على جنوب الصعيد 41 للعظمي.

كما تتوقع استمرار نشاط حركة الرياح على اغلب المدن المصرية ومنها القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجة البحري.