درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-4 -2023 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفق مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب المدن المصرية، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن فرص خفيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد بنسب ضعيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن مؤشرات درجات الحرارة اليوم على المدن تسجل في القاهرة 32 العظمى و17 الصغرى، وسيوة 29 للعظمى و13 صغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و16 للصغرى، وقنا 38 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 14 للصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 16 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و9 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمي و 16الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 39 للعظمى و 21 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 22 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 15 الصغرى، والطور 36 العظمى و18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أسيوط 37 العظمى و18 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 18 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و14 للصغرى، والعريش 34 العظمى و16 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 16 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 18 الصغرى، مرسى علم 36 للعظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الأقصر 39 العظمى و20 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 19 للصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و21 الصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 35 للعظمى و20 الصغرى، ورفح 33 العظمى و 15الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 16 الصغرى، وبنها 32 العظمى و 17 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 32 للعظمى و 16 للصغرى، ووادي النطرون 32 العظمى و16 الصغرى، ونخل 35 العظمي و10 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 33 العظمى و16 للصغرى، والسلوم 21 العظمى و 13 الصغرى، مرسي مطروح 21 العظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 32 العظمى و 17 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و17 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 17 للصغرى، سفاجا 37 للعظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 35 العظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و19 للصغرى، والمنصورة 28 العظمى و17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في حلايب 30 للعظمى و22 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 16 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و20 صغرى، وطنطا 30 العظمى و16 الصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: