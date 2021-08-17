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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-8-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 35 للعظمي
عصام عميرة 1:12 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21 1:12 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على مخلتف الانحاء المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهارا على مدن جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية للقاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وفق درجات الحرارة اليوم.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان حركة الرياح تنشط اليوم على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها في القاهرة 17 عقدة، و السواحل الشمالية 19 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 16 عقدة.

نسبة الرطوبة في القاهرة

و تسجل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 85 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 35 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

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درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم الاربعاء تسجل فى القاهرة 35 للعظمي و 26 للصغري، وترتفع وقت الذروة الى 38 درجة، ودمنهور 33 للعظمي و 26 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية تبلغ 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 25 للصغري، و مرسي مطروح 30 للعظمي و 23 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة فى سيوة 36 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة فى بورسعيد

وتتوقع الارصاد، ان درجة الحرارة فى بورسعيد 32 للعظمي و 26 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 25 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ فى طابا 35 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 18 للصغري، والطور 34 للعظمي و 28 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري.

درجة الحرارة فى اسيوط

وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة تبلغ فى سوهاج 38 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 26 للصغري.

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وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 28 للصغري، و الاقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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