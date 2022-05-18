درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-5-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من اليوم الأربعاء، مع نشاط لحركة الرياح علي العاصمة والوجه البحري.

وتتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣٢ درجة مئوية السواحل الشمالية ٢٨ درجة مئوية شمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية أما جنوب الصعيد فيتجاوز حاجز ٤٠ درجة مئوية.

ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء .

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة في القاهرة 32 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الاسكندرية 28 للعظمي و 17 للصغري، و ومطروح 27 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة في الاسماعيلية 32 للعظمي و 18 للصغري، وبورسعيد 26 للعظمي و 18للصغري.

وتصل درجة الحرارة في المنصورة 33 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 25 للعظمي و 19 للصغري، والزقازيق 33 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 34 للعظمي و 24 للعظمي، وطابا 32 للعظمي و 21 للصغري، والطور 29 للعظمي و 23 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة في الفيوم 34 للعظمي و 19 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 30 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة اليوم في سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة في سوهاج 36 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 23 للصغري، 41 للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ في اسوان 41 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 39 للعظمي،و 23 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 24 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي جميع المدن والمحافظات: