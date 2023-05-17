درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17-5-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته الرياح 17 عقدة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 34 العظمى و 18 الصغرى، والطور 33 العظمى و 21 للصغرى، والعريش 30 العظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 24 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 20 صغرى، والأقصر 41 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في كفر الشيخ 32 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 23 الصغرى، وكاترين 29 العظمى و 11 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في نخل 36 العظمى و12 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 18 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت: أن درجة الحرارة اليوم في بنها 33 العظمى و 18 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 20 للصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى و17 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 18 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 33 للعظمى و 23 صغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 18 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 19 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 17 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في حلايب 30 العظمى و 20 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 21 للصغرى، وأسيوط 39 العظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 18 صغرى، وسفاجا 36 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 35 العظمى و 17 الصغرى، والسويس 34 العظمى و17 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 16 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 35 للعظمى و 17 للصغرى، ورفح 29 العظمى و 18 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و18 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 23 الصغرى.

وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: