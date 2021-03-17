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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في طابا 23 للعظمي و15 للصغري
عصام عميرة 2:41 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 2:41 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية، اذ تسجل في القاهرة 24 للعظمي و 14 للصغري، فيما تصل الى 29 بالغردقة للعظمي و 18 للصغري.

وأضافت هيئة الارصاد، ان طقس اليوم يشهد نشاط للرياح على السواحل الغربية، وتصل سرعة الرياح في السواحل الشمالية الى 22 عقدة، وفق درجات الحرارة.

الطقس في القاهرة

وتابعت الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس دافئ نهارًا، وتكون شبورة مائية خفيفة صباحا، وطقس باردة ليلا والرياح معتدلة تصل سرعتها الى 13 عقدة.

الطقس في السواحل

وذكرت الارصاد الجوية، ان حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الشرقية باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وتنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق.

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وتتوقع ان يشود طقس على شمال الصعيد دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وتعرض “المال” بشكل تفصيلي توقعات درجات الحرارة في مختلف المدن وتسجل فى القاهرة 24 للعظمى والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 15  للصغري.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 17-3-2021.

وتتوقع هيئة الارصاد ،ان تصل نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2414
الإسكندرية2013
طنطا
2314
شبين الكوم2414
دمنهور2314
بلطيم
2214
مطروح
1812
السلوم
2010
سيوة2310
بورسعيد
2215
دمياط
2114
الزقازيق
2414
الإسماعيلية
2412
السويس2413
العريش2211
رفح2111
رأس سدر
2413
نخل238
نويبع2619
طابا2415
كاترين2211
الطور2515
شرم الشيخ2820
الغردقة
2918
مرسي علم2817
الفيوم2512
بني سويف2612
المنيا2612
أسيوط2613
سوهاج2714
قنا3014
الأقصر
3215
أسوان3515
أبوسمبل
3517
الوادى الجديد
3215
شلاتين2917
حلايب2718
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درجات الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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