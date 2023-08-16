درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتبلغ في القاهرة 34 للعظمى.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة وقد تصل لحد السيول على سانت كاترين.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على ما يقرب من 40 مدينة، تبلغ على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى العلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 22 صغرى، والسويس 34 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة فى طابا

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 21 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 30 الصغرى، والطور 33 العظمى و 27 الصغرى، وقنا 41 العظمى و 27 الصغرى.

وتابعت الأرصاد: أن درجة الحرارة في بنها 34 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في كاترين 33 العظمى و 17 الصغرى، والعريش 33 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 25 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 37 للعظمى و 25 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 24 الصغرى، ونخل 35 العظمى و 18 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 43 العظمى و 29 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 42 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم مرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 24 للصغرى.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: