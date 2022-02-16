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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16-2-2022 في مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 20 للعظمي
عصام عميرة 10:36 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22 10:36 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22

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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس معتدل نهارا علي القاهرة الكبري والوجة البحري، ومائل للبرودة علي السواحل، ودافئ علي مدن الصعيد.

كما تشهد جميع المدن والأنحاء طقسا شديد البرودة ليلا يصل إلي الصقيع علي وسط سيناء، وذكرت الأرصاد أن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر تكون مضطربة بارتفاع أمواج يتجاوز 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 20 للعظمي و10 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و10 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمى و10 للصغري.

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درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 18 للعظمي و11 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و9 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 18 للعظمي و10 للصغري، والسويس 20 للعظمي و9 للصغري، والإسماعيلية 19 للعظمي و9 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 23 للعظمي و20 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و14 للصغري، ومرسي علم 22 للعظمي و12 للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة في أسوان 25 للعظمي و10 للصغري، والأقصر 25 للعظمى و9 للصغري، والوادي الجديد 26 للعظمى و8 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سوهاج 22 للعظمي و8 للصغري، وأسيوط 21 للعظمى و7 للصغري.

فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلي معتدل بارتفاع أمواج 1.5 متر.

وتسود أجواء شديدة البرودة ليلا تصل إلي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد وشبورة مائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة.

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وتستقر الأجواء الـ 48 ساعة القادمة علي أن تتبدل الأحوال لتسود حالة من عدم الاستقرار علي معظم الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بداية من يوم الجمعة 18 فبراير.

وسيتم التنويه تفصيليا في منشورات قادمة، وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء علي جميع المدن والمحافظات:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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